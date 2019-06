Eventi |

Ultima domenica di giugno ricca di eventi in tutta la Granda

Feste di paese, enogastronomia, sagre e concerti, ecco qualche idea per oggi, domenica 30 giugno

Mirabilia 2019 - Foto di Federico Fulcheri

Fiere, sagre e manifestazioni varie Questi sono alcuni dei tanti eventi organizzati per questa domenica in Provincia, ne dimenticheremo sicuramente qualcuno; un elenco esaustivo delle manifestazioni lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it La Fausto Coppi è una maratona ciclistica internazionale che ogni anno porta a Cuneo oltre 2200 ciclisti provenienti da 51 nazioni. Oggi partenza (alle ore 7.00) e arrivo in Piazza Galimberti con la possibilità di effettuare due percorsi, il Granfondo (177 km) e il Mezzofondo (111 km). Info: www.faustocoppi.net. Attenzione alle modifiche della viabilità e alle limitazioni al traffico previste per oggi. Info: https://www.faustocoppi.net/new/2019/06/25/chiusura-strade-granfondo-2019/ Tra le tante iniziative di contorno previste per la Granfondo internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio, vi è la Mangia & Pedala, pedalata adatta a tutti, che porta a scoprire la natura, l’arte e i prodotti tipici della Valle Grana, organizzata dall’ASD Fausto Coppi on the road con la FIAB Bici in giro. Il ritrovo è per oggi, domenica 30 giugno, alle 9.30 in piazza Galimberti. Si partirà alle 10, alla volta di Bernezzo, Valgrana e Pradleves per ritornare a Cuneo, percorrendo strade secondarie, intorno alle 15.30. Sono previste due tappe-degustazione, per conoscere la produzione del Castelmagno e la coltivazione della frutta in collaborazione con Coldiretti Campagna Amica. Inoltre, i volontari del FAI Fondo Ambiente Italiano effettueranno viste guidate alla cappella di San Bernardo a Valgrana. https://www.faustocoppi.net/new/edizione-2019/la-mangia-e-pedala/ A Cuneo, in piazza Galimberti, questo fine settimana è stato organizzato “Pastà, Festival della pasta”, oggi nelle ore 12-15,30 e 18-24 street food e dalle 22 musica con The Sunny Boys. Info: www.festivaldellapasta.it o www.cuneosummerfestival.it A San Pietro del Gallo prosegue anche oggi la festa patronale con musica e buon cibo per salutare l’arrivo dell’estate e condividere momenti di allegria. In mattinata previste le celebrazioni religiose e nel pomeriggio divertimenti vari con spettacolo per i piccoli e, in serata, l’atteso concerto tributo della cover band di Jovanotti, “Gli Splendidi”. Anche a Sampeyre si festeggiano i Santi Pietro e Paolo e oggi alle 15.30 giochi per bambini e ragazzi nell’oratorio e in piazza della Vittoria. Alle 16 pane e Nutella per tutti e alle 19 ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Durante la giornata esibizioni della banda musicale di Villafalletto. Info: www.comune.sampeyre.cn.it A Baita Sant’Anna: alle 12.30 pranzo, alle 14.30 concerto Duea, alle 15.30 concerto Lou Tapage (ingresso libero, info: 349-6713832 e pagina FB Baita Sant’Anna). A Pian Munè di Paesana oggi, alle 11.30 c’è il primo concerto nel bosco dell'estate con un programma musicale che comprende brani di musica classica, standard americani ed autori contemporanei. A seguire, alle ore 14.30, presso il rifugio a valle ci sarà un laboratorio per i bambini dal titolo “A spasso con il Barbagianni”.

Entrambe le proposte di oggi sono a partecipazione gratuita. Info: www.pianmune.it Oggi prosegue tra Busca e Fossano il Mirabilia Festival, nato come teatro di strada ed evoluto verso il circo, la danza e il teatro contemporaneo; previsti tanti spettacoli e il Gran Cabaret finale di mezzanotte. Una navetta gratuita collegherà le due città.

Info e programma: www.festivalmirabilia.it Prima edizione della Festa della Birra Artigianale a Priero: oggi, a partire dalle ore 16 nella piazza principale del Borgo, musica, stand gastronomici e giochi.Nel corso della Festa possibilità di visitare una mostra di scultura e pittura presso la Confraternita. Info: www.facebook.com/prolocopriero/ Si svolgerà oggi nella valle di Lurisia la classica “Sgambatà ‘d Rocafort”. La tradizionale passeggiata gastronomica non competitiva roccafortese partirà alle ore 10 dal Palaterme di Lurisia. Le iscrizioni inizieranno alle ore 8 e saranno effettuate dai ragazzi della Consulta Giovanile che distribuiranno anche la colazione a tutti i partecipanti. Le diverse tappe sono previste presso il Morté, dove il circolo Acli “Amici di Prea” distribuirà pizze e focacce; al panoramico “Scau du luv” dove la pro loco di Roccaforte offrirà affettati misti e nella località “Candele” dove gli “Artusin” proporranno degustazioni di formaggi tipici. Meta finale sarà il Palaterme, dove una gustosa polenta attenderà, alle 12,30, tutti i partecipanti alla “Sgambatà”». L’iscrizione costa 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini fino a 14 anni e comprende le degustazioni, il pranzo e la maglietta della manifestazione. Info: www.comune.roccafortemondovi.cn.it A Cherasco inizierà oggi, per concludersi domani, l'Antica Festa popolare, la Sibla, due giorni di enogastronomia e buona musica in piazza Giovanni Paolo II. Questa domenica è dedicata ai ristoranti della città che propongono le loro specialità; il costo del menù completo è di 20 euro. Alle 21,30 la musica è quella dei The Kasters.

Info e prenotazioni: ufficio turistico tel. 0172 427050, www.comune.cherasco.cn.it A Bandito, frazione di Bra, prosegue fino ad oggi la Festa d’estate con giochi, musica, balli e cibo in compagnia. Apericena in piazza alle 19 e alle 21.30 lo spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale Der roche. Info: www.comitatobandito.it, pagina Facebook comitatofrazionebandito A Montà d’Alba questo fine settimana si festeggia San Rocco e oggi, dopo la Messa in piazza delle 11.15 e l’aperitivo per tutti, prenderà il via, alle 15, il settimo raduno di inizio estate in Vespa organizzato con la collaborazione del gruppo Vvv (Vespisti villanovesi virtuali). Dalle 16.30 Dj Soccio animerà il pomeriggio di adulti e bambini con la sua esibizione musicale, mentre la serata danzante sarà a cura dell’orchestra di Luca Frencia che si esibirà a partire dalle 21.30. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il 340-19.52.014 o consultare la pagina www.facebook. com/pro.sanrocco. A Sale San Giovanni prosegue oggi “Non solo erbe XXII Fiera Regionale delle Erbe Officinali ed aromatiche”, manifestazione che propone l’esposizione e la vendita delle piante officinali ed aromatiche, dei prodotti erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Gli appassionati possono partecipare alle visite guidate alle coltivazioni delle piante officinali e dei grani antichi, all’Arboreto Prandi, alle Chiese e Cappelle, contenenti affreschi di pregevole valore artistico. Per poter ammirare i campi di lavanda, elicrisio, enkir (grano antico) e delle altre piante officinali viene proposto un percorso agri-panoramico facilmente percorribile a piedi (vedere cartina sul sito). Per la visita alle coltivazioni sono disponibili anche bus navetta.

Orari della Fiera: oggi 9-19. Info: tel.371.3522386, fieranonsoloerbe@gmail.com, www.comune.salesangiovanni.cn.it – FB. sale.san.giovanni Si conclude oggi, domenica 30 giugno, nel centro storico di Alba il festival “Artisti al Lavoro 2019. Ma…donna che spettacolo!”, prima kermesse di arte di strada in Italia interamente al femminile. L’evento, organizzato interamente dall’associazione artistica di volontariato Familupi’s, propone per la sua undicesima edizione spettacoli esclusivamente realizzati da donne, con un calendario ricco di eventi e una rosa di artiste dai talenti poliedrici. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e la manifestazione si snoderà tra i principali siti del centro storico: Via Vittorio Emanuele II, Piazza Ferrero, Piazza Duomo, Piazza Pertinace. Info: www.artistiallavoro.it A Bene Vagienna oggi è in programma Augusta Antiquaria, mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna. Apertura dalle 8.30 fino alle 18. Ampi parcheggi gratuiti attorno al Centro Storico. tel: +39.0172.488083 - +39.339.7767532 Castelli aperti, visite guidate e concerti Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019 oggi, domenica 30 giugno, sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il Castello di Monasterolo di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio. Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it Oggi, domenica 30 giugno a Bagnolo, dalle 10 alle 19 il Parco del Palazzo Malingri apre le porte al pubblico. Sarà l’occasione per ammirare la splendida fioritura delle ortensie. Il parco Malingri fa parte dei Grandi Giardini Italiani. L’ingresso costa 8,00 euro. Previsti sconti per famiglie ed anziani. www.grandigiardinitaliani.it, www.castellodibagnolo.it Anche oggi al Castello di Manta, alle 10,45 - 12,30 - 15 - 16,30 si tengono speciali visite tematiche per conoscere i protagonisti della storia del Castello. Dediche, motti, monogrammi, ritratti raccontano i signori della Manta: un percorso inedito per dare un volto a chi ha abitato nei secoli questo splendido luogo. Ingresso: 11 € (Ridotto: 5 €). Info: 0175/87822 www.visitfai.it Oggi a Monticello d’Alba ci sarà la festa di San Ponzio e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile prendere parte gratuitamente alle visite guidate condotte dai volontari per l’arte al Museo etnografico e alla chiesa di San Ponzio, recentemente restaurata, all’interno della quale sono conservati gli affreschi più antichi del Roero. Stasera, presso il parco del Castello di Niella Tanaro, alle ore 21, avrà luogo il terzo appuntamento di "Andiamo in 'via' a Niella Tanaro" dal titolo “C’era una volta… favole e magie di un tempo non così lontano”. L'iniziativa è curata dall’Associazione “Pro Niella Tanaro” in collaborazione con il Castello di Niella Tanaro. Il niellese Livio Maia intratterrà il pubblico facendo fantasticare nel mondo delle fiabe, riscoprendo le loro origini e calandoci nel clima e nelle atmosfere della tradizione popolare contadina di un recente passato. Ingresso libero. Info: https://www.castelloniellatanaro.com/news Questa domenica si terrà presso il Castello di Rocca de’ Baldi il secondo appuntamento del ciclo di visite guidate tematiche sulla famiglia dei Morozzo, dedicato questa volta alle donne, il cui ruolo nella famiglia, allora come oggi, è stato fondamentale. L’appuntamento, dal titolo “Figlie amatissime e mogli dilettissime: le signore di casa Morozzo” ripercorre alcuni avvenimenti della storia pubblica privata della famiglia. Le visite guidate avranno inizio alle ore 14,45 e 16,30 con biglietto di ingresso (gratuito Abbonamento Musei). Prenotazioni al numero 351.9568945 – info@museodoro.it. A Cavallermaggiore è tutto pronto per la prima edizione della fiera medievale di San Pietro, in programma in città oggi, dalle 10 alle 18 nell’area attorno all’antica chiesa. L’evento, organizzato dall’associazione San Pietro, vedrà la rievocazione storica di una giornata di festa ambientata nel 1400, con figuranti in costume. Nel corso della giornata sarà possibile visitare la chiesa di San Pietro, compatibilmente con i lavori restauro che si stanno effettuando. Si potrà degustare birra, vino e prodotti di salumeria, forniti da esercenti locali e a mezzogiorno, presso il ristorante Caballarium, abbuffarsi con il banchetto medievale, preparato con le antiche ricette. Info: http://www.rievocazioni.net/rievocazione/3129/fiera-medievale-san-pietro.html e www.parcocannetum.it Oggi, domenica 30 giugno, è una delle date in cui sarà possibile visitare a Cuneo Villa Oldofredi Tadini: i proprietari guideranno i visitatori negli interni che conservano gli arredi del passato e molti cimeli storici, nella cappella e nel parco, uno dei più antichi della città. La visita comprende la cappella, con la reliquia del Beato Angelo Carletti ed i ricordi della Sindone di Torino, gli interni della villa, completamente arredati e ricchi di cimeli risorgimentali e il parco seicentesco. Orario: 10.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30) Le visite guidate partiranno ogni ora. Biglietto: € 6,00 (gratuito per i minori di 12 anni) Info: 342.3871973 / 335.5640248. www.villaoldofreditadini.it A Sommariva Perno per oggi è stato organizzato il Concerto d’Estate, alle ore 17.00 presso il Giardini Divisione Alpina Cuneense. L’esibizione, organizzata con l’associazione Roero verde 2.0, presenterà musiche di tradizione popolare bandistica e classica. L’intermezzo sarà animato dagli attori Oscar Barile e Paolo Tibaldi che presenteranno Filastrocche di Carvé. Seguirà l’aperitivo offerto da Roero verde. Ingresso libero. Info: www.centroculturalesanbernardino.it, tel: +39.339.8178347 Torna a Dogliani l’appuntamento concertistico organizzato dalla Filarmonica “Il Risveglio” e questa sera alle ore 21,30, nella suggestiva piazzetta Don Delpodio, toccherà invece alla formazione doglianese con la banda giovanile a cui seguirà la banda senior il cui programma avrà come tema “Russia vs America”. L'ingresso è libero. Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del 'Risveglio' si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.it e sulla pagina Facebook. A Robilante questa domenica, torna la Festa della fisarmonica, aperta alla partecipazione dei suonatori di ogni tipo di fisarmonica, dall’organetto alla cromatica a bottoni, che sono invitati dagli organizzatori a trovarsi, alle 10, davanti alla parrocchiale per la Messa e la benedizione degli strumenti. Da quel momento, musica senza sosta fino a sera e polentata alle ore 19. Domenica, in confraternita sarà allestita anche una mostra di fisarmoniche e foto d’epoca. Solidarietà e salute In occasione della granfondo ciclistica “Fausto Coppi” che si svolge oggi, saranno presenti a Cuneo i ciclisti professionisti Umberto Poli, 22 anni di Verona, e Andrea Peron, 31 anni, del team “Novo Nordisk”, entrambi affetti da diabete mellito tipo 1. Parteciperanno all’evento, in collaborazione con l’associazione pazienti diabetici “Diabete no limits Cuneo”, medici e infermieri della struttura di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle che, questa mattina, gestiranno uno spazio nell’area di piazza Galimberti per promuovere e sensibilizzare sul tema del diabete mellito e dei benefici di corretti stili di vita nella prevenzione e gestione della patologia. Un brunch (letteralmente colazione-pranzo) di beneficenza ai giardini della Rocca a Bra, in memoria di Beppe Petrini, l’ottico braidese scomparso un anno fa. L’appuntamento all’evento, che è stato denominato Happy B-day Beppe, è previsto per oggi. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto per realizzare un percorso fitness nel parco, ovvero una palestra a cielo aperto, usufruibile gratuitamente da tutti i frequentatori di questa bellissima area verde braidese. Per partecipare al brunch è obbligatoria la prenotazione, da effettuare chiamando il numero 347-18.99.259.

Bruna Aimar