Apcoa Flow: il nuovo sistema di pagamento per i parcheggi a Mondovì

Apcoa conferma la sua presenza nella Città di Mondovì con la gestione delle strisce blu, continuando a fornire il servizio di pagamento tramite l’app Apcoa flow introdotto a Novembre 2018 e comunica che a partire dal 20 Luglio 2019 sarà interrotto il contratto stipulato da Apcoa per il sistema Easypark su tutte le aree di sosta di Mondovì.

Gli utenti che stanno attualmente utilizzando questo sistema di pagamento potranno consumare il credito residuo nelle aree di sosta di Mondovì fino al 19 Luglio 2019, oppure dopo tale data, nelle altre città dove è disponibile questo metodo di pagamento; al riguardo è possibile visionare le città in cui è presente il servizio EasyPark sul rispettivo sito web.

Per tutte le richieste di informazioni o per le eventuali richieste di rimborso del credito residuo, qualora previsto dagli accordi tra utenti e fornitore del sistema, è necessario rivolgersi direttamente al servizio clienti di EasyPark.

Resterà invece attivo il sistema di pagamento tramite Apcoa flow, che diventerà l’app di riferimento per il pagamento della sosta nell’area a parcometri di Mondovì e per il quale sono previste utilissime novità nei prossimi mesi, oltre alla funzionalità recentemente introdotta che consente di utilizzare la stessa targa su più account: introduzione di PayPal come strumento di pagamento oltre alla carta di credito, possibilità di attivare un account business per le aziende, che consente la fatturazione elettronica con il report automatico di tutte le soste effettuate.

Inoltre Apcoa flow può essere utilizzata anche da tutti gli utenti che beneficiano di tariffe di sosta agevolate nel Comune di Mondovì, attraverso degli appositi codici da inserire nell’app che consentono l’applicazione delle predette tariffe, riservate ai possessori dei relativi pass residenti.

Sul sito sono pubblicati i codici da utilizzare per usufruire delle tariffe agevolate e le istruzioni.

Per utilizzare le agevolazioni è sufficiente digitare i codici indicati sotto, nell’apposito spazio nella schermata di selezione della durata della sosta.

Apcoa flow trova il parcheggio più vicino dalla posizione attuale tramite geolocalizzazione, non è necessario recarsi al parcometro per stampare il biglietto ed il pagamento del parcheggio avviene direttamente sulla carta di credito registrata.

È inclusa la funzione di estensione del pagamento nel caso in cui la sosta si dovesse protrarre per evitare così di incorrere in sanzioni.

Per usare l’app non è richiesto un esborso iniziale per attivare un borsellino elettronico, ma è sufficiente abbinare una carta di credito in fase di registrazione; il pagamento tramite carta di credito avviene in via posticipata e non sono applicate commissioni per il pagamento tramite app.

Utilizzare l’app è semplicissimo: basta scaricare Apcoa flow su uno smartphone dal relativo Store e procedere con la registrazione (guidata) di un account inserendo le proprie generalità, indirizzo e-mail, targa del proprio veicolo ed estremi della carta di credito.

Dopo aver completato la registrazione l’utente riceverà una mail di conferma e dovrà scaricare e stampare il Pass flow da esporre sul parabrezza al fine di agevolare le operazioni di controllo della sosta.

Sarà possibile iniziare a cercare un’area di parcheggio semplicemente inserendo il nome della città desiderata o utilizzando la posizione. Selezionando poi la specifica area di sosta è possibile verificarne le relative informazioni ed ottenere le indicazioni stradali per raggiungerla; una volta arrivati sul posto è sufficiente premere il tasto “inizia sosta” e selezionare il periodo di sosta desiderato, che può essere esteso successivamente, da qualsiasi località, nel caso in cui la permanenza dovesse prolungarsi.