Ceva: l'opposizione presenta due interrogazioni consiliari

La vita amministrativa di Ceva, dopo la tornata elettorale del 26 maggio che ha premiato la lista di Vincenzo Bezzone , ha regalato da subito scintille, con il gruppo di opposizione che sin dal Consiglio comunale d'esordio non le ha mandate a dire ai colleghi di maggioranza, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Archiviata la prima sessione consiliare, tuttavia, è già tempo di pensare alla prossima: così, dai banchi della minoranza sono giunte in municipio due interrogazioni, una delle quali a firma del capogruppo, Fabio Mottinelli, che ha chiesto lumi in merito al "cambio della ditta incaricata della raccolta rifiuti, alle problematiche di distribuzione dei sacchetti utili alla raccolta, al calendario della raccolta per il secondo semestre 2019 e alla situazione della pulizia della città".