Firmato l'accordo: i 22 dipendenti Italcementi di Borgo San Dalmazzo assorbiti da Buzzi spa

I 22 dipendenti del sito Italcementi di Borgo San Dalmazzo da oggi, lunedì 1° luglio, sono stati assorbiti da Buzzi spa.

L'intesa è stata siglata tra Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil unitamente alle RSU, con la Buzzi S.p.a di Robilante.

Commentano unitamente le segreteria provinciali Feneal-Filca-Fillea: “Accordo che prevede a partire da oggi il passaggio di tutte le 22 maestranze attualmente impiegate nello stabilimento della Italcementi di Borgo San Dalmazzo. Lavoratrici e lavoratori che , senza soluzione di continuità e con le medesime condizioni sia normative che economiche , saranno dipendenti a tutti gli effetti della Buzzi S.p.a.

Un accordo che arriva dopo tanti anni di sacrifici dei lavoratori dello stabilimento di Borgo San Dalmazzo e che oggi risponde positivamente,in termini occupazionali e di prospettiva,a queste persone”.

Soddisfatto il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta: “Come si era ventilato, si mantengono i posti di lavoro. Oggi ne abbiamo la certezza ed è un'ottima notizia per il tessuto occupazionale borgarino. Vedremo poi nel proseguo come continuerà l'aspetto gestionale di questo ramo d'azienda dell'Italcementi. Faremo degli incontri in autunno”.