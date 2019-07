Il sindaco di Rifreddo replica al primo cittadino di Marmora sulle Unioni montane

Egregio direttore,

Leggo con piacere la lettera in tema Unioni del sindaco di Marmora ma devo dire con franchezza che non capisco il suo discorso.

Lui sostiene che il suo Comune non può spendere 100mila euro per le funzioni tecniche ed amministrative e che quindi se non gli vengono fornite dall'Unione non sarà in grado di mandare avanti il comune. Il ragionamento può valere a livello politico (come idea, tra l'altro mai applicata, percui i grandi aiutano i piccoli ma non ha senso contabilmente e nemmeno rispetto alle attuali norme che regolano il funzionamento delle unioni ed i riparto dei costi nelle stesse.

Dire mi costerebbe 100mila euro se non ci fosse l'unione che senso ha se sono i comuni a pagare il personale delle Unioni? Nessuno. Nell'Unione modello Monviso, infatti, Marmora pagherebbe più o meno la stessa cifra all'Unione con lo svantaggio di non avere più alcun controllo sui suoi dipendenti.

Questo perché contrariamente ad anni fa (quando c'erano le Comunità montane) non c'è più la Regione che paga i dipendenti sovracomunali. Certo qualche comune di bassa Valle potrebbe mettere una lira per Marmora ma cambierebbe poco o nulla. In merito ai rifiuti certo sappiamo tutti che sono gestiti dai consorzi ma sappiamo altrettanto bene tutti che Rifreddo e Marmora in quei consorzi contano come il due di picche. Avere, invece, una rappresentanza unitaria di Valle su un tema del genere consentirebbe di pesare quasi come le città che adesso decidono in beata solitudine.

Se non capiamo che le Unioni servono a coprire il gap di rappresentanza dei piccoli comuni e ad attrarre contributi in conto capitale e pensiamo che le stesse possano invece darci fondi in più sul corrente magari regalandoci un dipendente non faremo molta strada. Ovviamente questa è la mia posizione e il sindaco di Marmora può tranquillamente contestarla, pregherei soltanto lo stesso di farlo con dei dati e di non accusare di egoismo chi semplice non la pensa come lui. In ultimo una curiosità: potrei sapere perché porta l'unione del Monviso come esempio? I nomi. Lo chiedo perché non vorrei che si trattasse di alcuni ex amministratori regionali che hanno fatto di tutto per farci entrare in un'Unione e alla fine nemmeno ne sono stati capaci.

Un saluto