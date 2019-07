Inizio luglio con alta pressione in lieve calo, ma il termometro rimane sopra la media

Infiltrazioni di aria più umida atlantica riproporranno una certa instabilità pomeridiana su regione alpina, accompagnata da temporali e rovesci. Difficile capire se questi fenomeni possono o meno estendersi in pianura. Il moto dell’aria più fresca associata alla depressione atlantica tenderà a dislocare in parte la massa d’aria calda ora presente, ma probabilmente non dall’Europa meridionale.

Questa dinamica comunque tenderà a indebolire la risalita anticiclonica sulle nostre regioni, lasciando maggior spazio per fenomeni di instabilità locale nel corso di tutta la settimana. Termometro superiore alle medie del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi a giovedì 5 luglio

Tempo in prevalenza sereno il mattino con nubi medio-alte e cumuliformi il pomeriggio-sera con possibili isolati temporali più probabili sui rilievi. Da non escludere sconfinamenti temporaleschi in pianura. Al mare in prevalenza sereno il mattino , qualche nube in più il pomeriggio soprattutto sui rilievi.

Termometro con minime in pianura intorno 17-22°C e massime 28-32°C. Venti per lo più deboli di direzione da sud-ovest su zone interne e pianure. Termometro con minime al mare intorno 20-22°C e massime 28-32°C. Venti per lo più deboli di direzione da sud-ovest.

- Da venerdì 6 luglio

La prognosi protende verso un weekend tutto sommato soleggiato con possibili temporali pomeridiani.

Previsioni locali:

