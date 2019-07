Un nuovo parco giochi per i bambini di Vezza d'Alba: il nome verrà scelto da loro a settembre

In attesa dell'inaugurazione vera e propria, prevista a settembre, ieri a Vezza d’Alba si è svolta un'apertura straordinaria del nuovo parco giochi, preso d’assalto da una trentina di bambini accompagnati dalle loro famiglie.



Dopo la benedizione dell'area ludica da parte del parroco, sono stati proprio i bambini a tagliare (simbolicamente) il nastro del parco giochi, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e collocato all'interno del campo sportivo di via Salerio.



Per loro tanto divertimento con l'altalena, il dondolo, lo scivolo, la ruota e il percorso gommato per le bici dei più piccolini. All’ingresso del sito è stato affisso il regolamento per mantenere il parco pulito e accogliente con gli orari d'ingresso: apertura estiva dalle 7 alle 20.30.



All'ombra dei tigli il mago ha stupito i bambini con i suoi divertenti trucchi e i volontari hanno offerto focaccia, anguria e acqua fresca. A seguire divertimento per tutti con i nuovi giochi e relax sotto il gazebo offerto dall’associazione 'L Torion.



Per l'intitolazione del nuovo parco giochi è stata adottata un'iniziativa: a tutti i bimbi è stata consegnata una scheda. Un simpatico compito delle vacanze, col quale scrivere il nome da assegnare al parco. A settembre, tramite una votazione, si conoscerà il nome del parco giochi scelto proprio dai bambini.



"Era da più di due anni che volevamo questo parco giochi. Avevamo iniziato con Anna Corino – spiega il sindaco di Vezza d'Alba, Carla Bonino – e quando lei è mancata, abbiamo aperto una sottoscrizione. Tante persone e associazioni ci hanno aiutato, in particolare l'Avis di Vezza con l'acquisto di una bellissima giostra in legno con le api e l'associazione 'Torion di Borbone con l'acquisto del gazebo, del tavolo e delle panche".