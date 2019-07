Saranno celebrati mercoledì 3 luglio a Torino i funerali della professoressa Stefania Romagnolo, mancata questa mattina, lunedì 1° luglio, all'ospedale Carle di Cuneo, a seguito di una malattia.

Esequie alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Rita, in via Vernazza 38, con arrivo diretto sul sagrato; poi la salma proseguirà per il Tempio crematorio del cimitero monumentale di Torino.

Le ceneri riposeranno nel Cimitero Parco di Torino.

Stefania Romagnolo, 50 anni, insegnava tecnologia alle scuole medie di San Rocco Castagnaretta a Cuneo (Comprensivo Corso Soleri). Originaria di Torino, viveva a Borgo con il marito Massimo Arnaudo. Entrambi insegnanti di kizomba, erano molto conosciuti in Granda. Davano lezioni in tutta la provincia ed erano conosciuti come Max&Ste.

Il rosario sarà recitato lunedì 1° e martedì 2 luglio alle 18 presso l'ospedale Carle di Cuneo.