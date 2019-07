Le rappresentanze di 6 Paesi in Fondazione CRC per conoscere la provincia di Cuneo

Sport ed economia, promozione del Made in Cuneo, ciclismo e valorizzazione turisticadel Nord-Ovest, outdoor e cultura della mobilità sostenibile.

Questi i temi al centro della mattinata organizzata sabato 29 giugno dalla Fondazione CRC e l’ASD Fausto Coppi, a cui hanno preso parte le delegazioni diplomatiche di Olanda, Danimarca, Ungheria, Austria, Cile e Slovacchia e alcuni rappresentanti delle istituzioni e delle forze produttive della provincia di Cuneo. Un momento informale, a latere della gara dedicata al Campionissimo, per far conoscere le eccellenze del nostro territorio, con l’obiettivo di favorire possibili future sinergie e collaborazioni, in ambito produttivo e turistico.

Hanno preso parte all’incontro Joost Flamand, Ambasciatore dell’Olanda, il Console onorario della Danimarca e Segretario del Corpo Consolare di Torino Federico Daneo, il Console onorario dell’Ungheria Renato Martorelli, il Console onorario dell’Austria Massimo Demaria, il Console onorario del Cile Vivien Jones e il Console onorario della Slovacchia Giuseppe Pellegrino.

Sono intervenuti per il territorio provinciale: Domenico Giraudo, Assessore del Comune di Cuneo, Luciano Messa, Assessore del Comune di Bra, Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Amilcare Merlo, Vice Presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Bernardi, Presidente ATL Cuneese e componente Comitato WOW (Wonderful Outdoor Week), Joseph Meineri, Direttore Confartigianato Imprese Cuneo.

Per la Fondazione CRC erano presenti: il Presidente Giandomenico Gentacon i vice presidenti Giuliano Viglione e Ezio Raviola,il Consigliere d’Amministrazione Davide Merlino e i Consiglieri Generali Marco Formica, Elda Lombardi, Claudia Martin, Roberto Ovidi e Giuliana Turco, insiemeal Direttore Generale, Andrea Silvestri.Davide Lauro, Vice Presidente dell’ASD Fausto Coppi on the road, ha portato i saluti dell’associazione. La mattinata è stata moderata dal prof. Michelangelo Conoscenti.

“La Fondazione ha voluto cogliere quest’appuntamento sportivo, che oggi riesce a portare nelle nostre valli atleti e amatori da 51 Paesi del mondo, per favorire i contatti e la reciproca conoscenza tra i rappresentanti delle nazioni coinvolte e le istituzioni e forze produttive della provincia di Cuneo” afferma il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta. “Una conferma del carattere unico di questa manifestazione sportiva, particolarmente cresciuta negli ultimi anni, che la Fondazione ha voluto riconoscere anche con l’inserimento nelle manifestazioni per la quali è stato deliberato un contributo triennale a sostegno delle prossime edizioni”.

“Questo appuntamento–aggiungono Emma Mana e Davide Lauro, presidente e vice presidente dell’associazione Fausto Coppi on the road - conferma quanto una manifestazione sportiva possadiventare un’opportunità preziosa per far conoscere Cuneo nel mondo e porre le basi per nuovi importanti progetti”.

Nel pomeriggio, la Fondazione CRC ha anche preso parte alla “Pedalata arancione”, organizzata dall’ASD Fausto Coppi on the road in omaggio al Paese ospite, che ha percorso il centro cittadino per sensibilizzare le persone sul tema della mobilità sostenibile.