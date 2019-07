15^Rassegna di teatro itinerante tra le frazioni e i quartieri di Cuneo

Frutto di una specializzazione in giocoleria ed equilibrismo e di un continuo sperimentare su strada, il "Bubble Street Cirkus" è uno show altamente energetico, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturate in anni di esperienza.

Il gioco di complicità con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo tecnico nelle discipline circensi formano gli ingredienti principali di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico.

Lo show si svolgerà giovedì 11 luglio alle ore 21 in piazza Brunone Lanteri a Cuneo.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al coperto.