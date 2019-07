Arrivano i saldi e il 'Polygone Riviera' si prepara a diventare l'outlet più ricercato da italiani e francesi

Il Polygone Riviera di Cagnes sur Mer si conferma il parco commerciale più amato in Riviera e Costa Azzurra. Con l'avvicinarsi dei saldi, in Italia e in Francia, le più grandi firme presenti nell'area espositiva, che comprende oltre 106 negozi, si appresta a diventare l'outlet più desiderato e ricercato da parte di chi ama lo shopping di livello, ma accessibile a tutti i portafogli.

Il Polygone Riviera, oltre ad essere un paradiso per i fashionisti è anche il primo centro commerciale a cielo aperto della Costa Azzurra. Trascorrere una sola giornata solitamente non è sufficiente: oltre alle boutique sono presenti 28 ristoranti e un cinema multisala. Ma le attività sono diverse, a seconda della stagione. Lo scorso Natale migliaia di famiglie, italiane e francesi, hanno potuto pattinare sul laghetto ghiacciato al centro del parco. Quest'estate il Polygone ospiterà, tra gli altri eventi, una esposizione artistica eccezionale: per tutta l'estate e fino al 14 ottobre l'artista Pablo Reinoso esporrà la sua collezione dal titolo 'Supernature'.

Creato dal gruppo Unibail-Rodamco-Westfield, Polygone Riviera si trova nel cuore di una regione che era una terra di accoglienza, dall'inizio di 20 ° secolo, per artisti come Rodin, Renoir, Picasso, Van Gogh, Cezanne, Klein, Miró, Chagall. L'arte fa parte del dna di un centro unico, che unisce shopping, tempo libero, servizi e aree relax.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.polygone-riviera.fr/