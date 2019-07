Carabiblioteca a Caramagna propone la lettura animata per tutti i bambini

Giovedì 27 giugno si è riunita l’assemblea straordinaria dell’associazione Carabiblioteca e ha approvato le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alla legge sul terzo settore che sta per entrare in vigore.

Approvata anche la convenzione con il comune di Caramagna, per la gestione della biblioteca nei locali del Comune.

In programma una lettura animata, in collaborazione con Estate Bimbi, ma aperta a tutti i bambini, per mercoledì 17 luglio alle ore 10. Sarà guidata da Romina Panero, ormai conosciuta e apprezzata dai bimbi.