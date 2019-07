Circo, teatro e danza: Busca è stata uno straordinario palcoscenico per Mirabilia

“Siamo contenti – dice il sindaco Marco Gallo – per aver regalato un’altra volta ai buschesi e ai visitatori una settimana di grandi spettacoli con esibizioni di artisti di livello straordinario, alcune prime nazionali, nelle diversi arti, dal circo moderno al teatro, dalla danza sperimentale alle perfomance acrobatiche più audaci, compresi molti bravissimi artisti di strada e la tradizione delle nostre bande musicali, che nella serata di venerdì con Musicando, hanno trascinato tutti con grande allegria ed empatia nella festa. Ringrazio il direttore artistico Fabrizio Gavosto, tutti i componenti dello staff e le ‘magliette arancione’, le associazioni buschesi che hanno reso possibile lo svolgimento in tutta sicurezza, la Cri, la Protezione civile comunale, i carabinieri Sai. Grazie anche al personale del Comune ad incominciare dalla Polizia municipale. Ora gli appuntamenti estivi continuano con altre iniziative di intrattenimento come Sì di venere con Santibriganti, Occit’amo e Suoni dal Monviso. Sempre nell’ottica di fare rete con il territorio”.