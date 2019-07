In occasione dell'avvio dei saldi estivi previsto per il giorno di Sabato 6 luglio, molti commercianti del centro storico di Breo prolungheranno l'orario di apertura delle loro attività fino alle 23 con la possibilità di esporre anche all'esterno la merce in vendita a prezzi scontati.

Sarà una buona occasione per animare il centro commerciale naturale cittadino e soprattutto per fare ottimi acquisti di qualità osservando le vie cittadine.