Coro Voci per Aria e workshop al Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo

Domenica 7 luglio l’associazione Santuario organizza presso santuario Monserrato workshop di improvvisazione vocale a cappella basato sulla sovrapposizione di pattern melodico – ritmici. Canto armonico, esercizi di Ear training per sviluppare capacità di ascolto, maggiore consapevolezza, assenza di giudizio, fiducia, autostima e reattività vocale. Non serve necessariamente essere “cantanti”, ma semplicemente “strumenti” a disposizione della musica.

A supporto delle tecniche proposte, verranno sperimentate App di loop recording e di Ear training.

Il workshop si terrà dalle 14 alle 18. Info e prenotazioni a: contact@demovoxlab.com – 324 7707819

Alle 21, sul più bel belvedere del cuneese, seguirà il concerto del gruppo Voci Per Aria con un repertorio che va dal gospel allo swing, dal rock al funky con brani italiani ed esteri totalmente a cappella.

La serata è organizzata dall’Associazione Santuario di Monserrato patrocinato dal Comune di Borgo San Dalmazzo.

Il gruppo nasce agli inizi degli anni 2000 con il nome di “coroorchestra” e da cinque anni a questa parte è diventato Voci Per Aria firmando così il primo disco “Nota per Nota” e proponendo ogni due mesi circa un concerto per beneficienza. Sia il workshop che il coro sono diretti e fanno parte dei corsi tenuti dal maestro Roberto Demo, riconosciuto tra le migliori 10 voci maschili italiane dal Referendum Jazzit Award 2010, Certified Master Teacher del metodo EVT (Estill Voice Training), dal ’92 svolge la propria attività didattica, in studio e live, collaborando con vari artisti di livello internazionale.

Allievo di Rhiannon, storica collaboratrice di Bobby Mcferrin, ha sviluppato negli ultimi 10 anni specifiche competenze sull’improvvisazione corale a cappella. Ideatore assieme a Barbara Gherra di Singfulness, modello innovativo di formazione esperienziale.

Ha al suo attivo 4 lavori discografici, tutti fortemente caratterizzati dall’improvvisazione e vocale.