Il Ruggito delle Pulci: a Cavallermaggiore torna l'unico festival di circo fatto da bambini e ragazzi

Ritorna per la quattordicesima edizione il festival più colorato della provincia di Cuneo! Per una settimana intera Cavallermaggiore sarà invasa da un fiume di eventi, personaggi e spettacoli internazionali.

Per questa edizione abbiamo in serbo per tutti voi un sacco di fantastiche novità, prima di tutto la grande inaugurazione del nuovo tendone, che si unisce agli altri spazi della città per ospitare spettacoli di circo, strada e musica dal vivo, ma anche dj set e serate a sorpresa. Lo chapiteau verrà inaugurato il primo giorno di festival per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto e hanno permesso di portare questo nuovo centro culturale a disposizione di tutti i cittadini.

Durante la settimana, inoltre, non mancheranno circobus, parate, laboratori di circo per tutti e masterclass per professionisti. Ad allietare la vostra presenza troverete cibo genuino, campeggio urbano, esposizioni artistiche e birra artigianale.

Il Ruggito delle Pulci nasce nel 2006 a Marene, come festival di circo e teatro realizzato da giovanissimi artisti.

Nel 2009 il crescente numero di corsi nel territorio e delle città aderenti al progetto impose di trasformare il festival in rassegna di spettacoli in differenti sedi, per dare la possibilità ai giovani artisti di potersi esibire nella propria città. Nel 2012 il Ruggito delle Pulci cresce a tal punto da convergere in un unico grande evento a Cuneo nel meraviglioso scenario di Piazza Virginio, dove vive cinque edizioni fantastiche con ospiti internazionali incredibili: Svizzera, Spagna, Kenia, Francia, Palestina e scuole di circo da decine di città italiane; percorsi di riciclo ed educazione ambientale, mostre fotografiche e decine di collaborazioni.

Ogni anno cresce sempre di più e gli artisti diventano 400 ed i più grandi frequentano le scuole europee o creano compagnie che girano il mondo. Si superano i 1500 spettatori a serata e piazza Virginio diventa piccola. Il Ruggito nel 2017 si trasforma ancora: cambia location e viene accolto nel capiente PalaBreBanca.

Diviene luogo di scambio di competenze a vari livelli, di creazione collettiva, molti dei bambini degli esordi sono rimasti, oggi hanno venti e più anni e frequentano scuole professionali ed europee, si esibiscono in contesti internazionali con le loro compagnie e rappresentano per i piccoli straordinari modelli positivi. Al ruggito perdono di importanza le esibizioni delle singole scuole, diventano fondamentali le creazioni estemporanee e collettive in cui sì cimentano ragazzi da tutte le scuole ospiti e locali, permettendo così uno scambio a livello artistico, tecnico, ma anche umano.

Nel 2018 gli ospiti diventano così tanti che l'organizzazione ha bisogno di strutture logistiche molto più complesse, occorre una cucina industriale dove le mamme volontarie possano trasformare in pietanze i genuini prodotti donati dalle aziende del territorio e vari spazi cittadini per far fronte a un programma che prevede più una ventina di spettacoli, così il festival atterra a Cavallermaggiore, dove si prepara un'edizione senza precedenti: 20 scuole di circo nazionali ospiti, 1 scuola di circo internazionale dalla Spagna, 400 artisti, 20 provenienti da 5 scuole superiori europee (Stoccolma, Bruxelles, Parigi, Chalon, Rotterdam), 80 volontari, 14 aziende alimentari regalano il cibo per gli artisti, 18 spettacoli, 2 giorni di laboratori per tutti, 40 workshop, 2 parate, 1 tendone da circo, 5 luoghi spettacolo, 0 bicchieri monouso e 400 borracce in alluminio in regalo per un festival no plastic.

Per un’intera settimana, quindi, Cavallermaggiore sarà invasa da bambini e ragazzi che saranno i veri protagonisti della scena, una condivisione da ogni punto di vista. L’evento sarà un’occasione culturale sia per i partecipanti che per gli spettatori di tutte le età, di crescita e formazione individuale e collettiva.