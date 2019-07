La Fabbrica dei Suoni a "Riso e sale": a Borgata Chianale con concerti e laboratori musicali

“Riso e Sale”, evento previsto per mercoledì 3 luglio a Borgata Chianale, è un incontro transfrontaliero sui sentieri del contrabbando.

Nato su volontà del Consorzio Monviso Solidale e dai partner del progetto ALCOTRA #com.viso per consolidare i rapporti di amicizia tra le comunità che vivono ai piedi del Re di Pietra, alla manifestazione parteciperà anche La Fabbrica Dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus che, nel ricco programma, per l'occasione ha previsto diverse attività inserite nel pomeriggio: Braxophone - un concerto coinvolgente di tube ed ottoni; “Giochi di una volta” - un vero e proprio laboratorio interattivo in cui tutti possono partecipare giocando; “Laboratorio musicale” - un approccio al movimento tramite l'utilizzo di musica, giochi e libere attività.