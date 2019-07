Maskaratona: passeggiata tra i boschi incantati della Valle Ellero

A coronamento della serata “magica” in programma a Baracco (frazione di Roccaforte Mondovì) sabato 6 luglio 2019, farà seguito, domenica 7 luglio, l’ormai tradizionale “Maskaratona”: una passeggiata tra i boschi incantati della Valle Ellero dove non sarà difficile fare incontri curiosi anche di giorno.

Strane creature popolano le leggende e i boschi della Val Ellero, spiritelli dispettosi che possono assumere sembianze sempre diverse: animali domestici o selvatici, alberi, cespugli... Sono le maske e i servan, figure magiche che amano nascondersi nei mulinelli di foglie e fieno e sono spesso protagoniste di fatti e situazioni inspiegabili (sparizione di oggetti e riapparizioni in luoghi improbabili...).

Come non pensare alla forte analogia con le foreste incantate, popolate da satiri, fate e folletti burloni, del capolavoro shakespeariano Sogno d’una notte di mezza estate? Un semplice accostamentotra le nostre maske e le fairies di Shakespeare, tra Baracco e il bosco delle fate: un naturale confronto per un evento che, dopo 5 anni, continua ancora a stupire!

Maske in una notte di mezza estate continuerà quindi anche il giorno dopo, domenica 7 luglio con una curiosa passeggiata narrata, la “Maskaratona”.

Pronti, partenza, via!

Ore 10.00 appuntamento nella piazza principale di Baracco armati di scarponcini, borracce e tanta voglia di scoprire i sentieri delle Maske. L’accoglienza sarà assicurata da un’ottima colazione a base di thé, torte e biscotti maskerini. Iscrizione, ritiro gadget, colazione e si parte! Breve visita alla borgata allestita per l’evento della sera prima e si va....su, su, sempre più su, una salita in cui non si sente la fatica perché intervallata da piacevoli sorprese. Il picnic servito in quota sarà una piccola sosta gustosa, un’occasione unica per godersi un fantastico panorama, la montagna e i segreti misteriosi delle Maske.

Nel pomeriggio rientro a Baracco: lunghezza totale del percorso 8 km circa. Passeggiata peradulti e bambini lungo comodi sentieri adattati per l’evento. La salita sarà intervallata da brevi narrazioni descrittive e da leggende. Attenzione! Non sarà difficile incontrare lungo il percorso strani personaggi, come maske o servan o sentire voci lontane einquietanti: ancora oggi i boschi di Baracco sono pervasi da un’aura di mistero e magia,venite ascoprirla insieme a noi!Per prenotazioni alla Maskaratona: 0174 552192 -335 1242608 -maskeinunanotte@gmail.com

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 13e domenica 14luglio2019.Baracco da sola non può sprigionare la sua magia; vi aspettiamo per dar vita all’incantesimo! Info:0174 552192 www.maskeinunanotte.it-https://www.facebook.com/maskeinunanotte