"My train comin'... Blues fest": Recondite Armonie continua i concerti al Museo Ferroviario di Savigliano

Recondite Armonie prosegue con "My train comin'... Blues fest": saranno protagonisti giovedì 4 luglio alle ore 21 al Museo Ferroviario di Savigliano Lorenzo Favero e Andrea Scagliarini .

Si tratta di un nuovo progetto unplugged che spazia nei vari generi (swing, blues, jazz, country, pop) in cui l’armonica di chiara matrice blues e la chitarra Finger Style si incontrano per ricreare dal vivo un tessuto sonoro essenziale ma accattivante. Lorenzo Favero vi esibisce l’esuberante tecnica della sua chitarra Fingerstyle, premiata in concorsi, dischi e concerti, Andrea Scagliarini l’esperienza ormai trentennale nel panorama del blues italiano.

Mentre il 5 luglio, sempre alle 21, sarà il turno del gruppo Jimmy & The rebels con Jimmy Ragazzoni (chitarra, armonica, voce), Marco Rovino (chitarra, mandolino, voce) Rino Garzia (basso), Paolo Ercoli (coro), Luca Bartolini (chitarra, voce).

Musicista, dj, pubblicista, aiuto bibliotecario e lettore compulsivo, Jimmy Ragazzoni è personaggio assai noto nel mondo musicale italiano. Amante dell’Asia, dei viaggi in genere e totalmente “Dylaniato” da mr. Robert Zimmerman, ha tratto dal Poeta tantissime influenze, sia nello stile espressivo che nella scrittura dei propri brani. Nel concerto lo stile del suo primo album solista, “SongBag”, , completamente acustico, con sonorità essenziali ed in primo piano il suono del legno degli strumenti e le atmosfere vocali.