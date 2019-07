L’alta Val Po punta sul turismo ecostenibile: a Crissolo inaugurato il punto noleggio e-bike (FOTO e VIDEO)

Si amplia, in alta Valle Po, l’offerta del turismo ecosostenibile.

A Crissolo, stamane (1 luglio) è stato inaugurato il “Monviso Bike Rent”, punto di noleggio per “e-bike”, nato “con l’intento di far scoprire lo splendido territorio dell’Alta Valle Po in maniera del tutto 'green'”.

Risalire la valle in sella alle “e-bike” consente infatti di godere di panorami mozzafiato, facendo al tempo stesso attività fisica. Con l’aiuto della pedalata assistita, però, tutto sarà più a portata di mano.

Al tempo stesso è stata anche lanciata un’iniziativa parallela “Pedala un Po”, che prevede, tutti i primi lunedì del mese nella stagione estiva (1 luglio, 5 agosto e 2 settembre), la chiusura della strada provinciale 234 nel tratto Pian Regina- Pian del Re dalle ore 9 alle ore 15.

“Dedicheremo così – spiegano dal Comune - il "Re di Pietra" ai ciclisti, ai pedoni ed ai turisti che vorranno assaporare la bellezza della montagna senza mezzi a motore, trasformando la strada per il Pian del Re in una pista ciclabile e pedonale per tutti”. Si potrà giungere alle sorgenti del Po anche attraverso l’ausilio di una navetta.

Questa mattina, all’inaugurazione del “Monviso Bike Rent” ed alla prima pedalata sino a Pian del Re, erano presenti il sindaco del paese, Fabrizio Re, il presidente del Parco del Monviso, Gianfranco Marengo, il presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi, insieme all'assessore della Città di Saluzzo Francesca Neberti ed ai referenti dei progetti “Terres Monviso” e “VeloViso” ed ai rappresentanti di associazioni locali.

I PREZZI DEL NOLEGGIO

E-bike front (ammortizzata solo davanti): 40 euro giornata intera, 25 mezza giornata e 15 due ore.

E-bike full (ammortizzata sia davanti che dietro): 50 euro giornata intera, 30 mezza giornata e 20 due ore.

I pacchetti: “Adventure day” (ingresso al parco avventura + noleggio di due ore e-bike): 23 euro. Guida MTB mezza giornata (max 8 persone) 80 euro. Guida MTB giornata intera (max 8 persone): 120 euro.

Info per il noleggio delle e-bike: 348.8869633.