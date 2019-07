Esenzione ticket, l'Asl CN2 diffonde una nota per evitare disguidi

In una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Asl CN2, l'azienda sanitaria di Alba e Bra risponde in merito alla segnalazione di alcuni pazienti che, negli ultimi mesi, si sono visti richiedere il costo della prestazione erogata in quanto sulla prescrizione non compariva il “codice di esenzione”, nonostante fossero esenti dal pagamento del ticket.

"Si ricorda a tutti i pazienti in possesso di una esenzione - scrivono dall'Asl - di presentare all’atto della prescrizione (al medico di famiglia o allo specialista ambulatoriale) il tesserino che certifica tale esenzione".