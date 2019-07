Laboratorio di illustrazione alla Casa del Fiume di Cuneo con Marco Somà

Sabato 6 luglio dalle ore 15 alle 18, Marco Somà lavorerà con i ragazzi all'illustrazione di un testo di Gianni Rodari e fornirà ai ragazzi gli strumenti indispensabili per imparare a riconoscere ed evitare ridondanze e stereotipi, puntando invece su immagini originali, evocative, in grado di mettere in luce un testo.

Il laboratorio si svolgerà presso la Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11, CuneoBici Fantastiche fa parte della rasssegna Nuvole a pedali.

Marco ha vinto il prestigioso Premio Andersen Migliore Illustratore 2019!

Dal 18 maggio al 27 luglio arte, sport e tecnologia si incontrano all’aria aperta all’insegna del piacere di stare insieme, della libertà e della scoperta.

La rassegna è realizzata con il contributo della Fondazione CRC, il patrocinio del Comune di Cuneo, in collaborazione con Art.ur, Parco Fluviale Gesso e Stura, Fabbrica dei Suoni.

Contributo di partecipazione 5 euro.

Iscrizioni e informazioni al numero 388.11.62.067.