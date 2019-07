Saluzzo, i quattro bravissimi 10 e lode alla licenza di Scuola Media

Sono 4 quattro i 10 e lode che campeggiano sui tabelloni dei risultati dell’esame di licenza media alla “Rosa Bianca” dell’istituto comprensivo di Saluzzo e Manta.

Il massimo del voto l‘hanno ottenuto Sebastiano Quaranta della 3°C , Anna Ciccone della stessa classe, Elena Ballari della 3L e Isotta Rimondotto della 3H. Sono le votazioni più alte tra quelle dei 270 ragazzi dell’Istituto comprensivo ( Scuole medie): 9 classi a Saluzzo e 2 a Manta.

Il risultato vede i 4 bravissimi accomunati dalla passione per lo studio, ma anche dalla curiosità verso il mondo che li circonda.

“Sono molto contento.Ho studiato con continuità per tutto l’anno e mi sentivo preparato- afferma Sebastiano Quaranta ( di Lagnasco) - anche se all’esame ero emozionato come si conviene ad un momento importante. Mi piace lo studio e amo leggere, ma anche gli sport come il calcio e lo sci. Mi iscriverò al Liceo classico Bodoni e certamente penso di continuare gli studi all’Università, ma non ho ancora deciso l'indirizzo".

Nel frattempo parte un soggiorno studio in Inghilterra per studio e poi per un viaggio con i genitori Daniela e Giorgio.

En plein di record per Anna Ciccone ( di Saluzzo) che ha chiuso i tre anni di media con il 10 e lode e che, a pochi giorni dall’esame, ha conseguito anche la cintura marrone/nera di Karate, ultimo step prima della “nera” in questa disciplina che pratica da una decina di anni. Per meriti scolastici ha ricevuto inoltre, a giugno, con altri compagni una borsa di studio alla memoria di Alessandra Bianco, prematuramente scomparsa a 13 nel 2014, frequentante la seconda meda della scuola. “Sono felicissima - commenta Anna - appassionata di studio e più in generale della conoscenza sottolinea la mamma.-Mi iscriverò al liceo Scientifico Bodoni indirizzo tradizionale". Anna ama la lettura lo sport e la natura, aggiungono i genitori Remo e Daniela, all’esame di licenza media ha proposto una tesina sull’ambiente.

E’ interessata ai temi dell’energia e tecnologia Elena Ballari, di Cardè, altro 10 e lode che sceglierà invece l’indirizzo di Meccatronica dell’Itis Vallauri di Fossano con l’idea di proseguire poi con Ingegneria. Studia con metodo, dicono i genitori Lorena e Giuseppe, ama la lettura e la musica. Suona il pianoforte e il saxofono. A breve entrerà nella banda musicale di Moretta. E’ andata tranquilla all’esame – aggiunge la mamma e, tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio delle prove è riuscita a trovare il tempo per raccogliere mirtilli.

Isotta Rimondotto ( di Saluzzo) si è sempre molto impegnata nello studio che è una sua priorità, racconta la mamma Claudia insegnante della Primaria cittadina, sposata con Gabriele. "E’ uscita dalla prova d’esame davvero molto felice ed emozionata, sapendo di aver messo a segno il risultato di mesi di studio". Anche lei ha ricevuto a giugno la borsa di studio intitolata ad Alessandra Bianco. Ama la lettura, i viaggi ed è inoltre appassionata di nuoto e sci. Sceglierà il liceo scientifico Bodoni, indirizzo tradizionale.