Raccolte 2 tonnellate di cibo dalla Croce Rossa in tre supermercati di Mondovì

Nel mese di giugno, sempre per iniziativa di Maura Pilone Prette, che nel Comitato della Croce Rossa di Mondovì, si occupa dell’Area 2, “Supporto e Inclusione sociale”, avente precisi scopi benefici, è stata organizzata – col supporto di oltre 25 volontari – una raccolta di generi alimentari non deperibili e non prossimi alla scadenza da consegnare alle persone bisognose.

La raccolta si è svolta in tre Supermercati: il Mercatò di via Cuneo e il Mercatò di via Rosa Bianca, entrambi a Mondovì e il Mercatò di Villanova Mondovì.

Complessivamente sotto l’egida del Comitato CRI “Cuneo-Provincia granda” sono state raccolte 2 tonnellate e 28,5 kg di prodotti alimentari, fra cui 678 kg di pasta e riso, 289 litri di latte Uht, 257 kg di pelati e sughi, 124 kg di farina e 75 litri d’olio.

Tutti sono stati consegnati alle Parrocchie “San Giovanni Evasio” di Carassone, “Sacro Cuore” dell’Altopiano, “S. Maria Maggiore” del Ferrone, oltre che alla San Vincenzo di Mondovì, per l’area Monregalese e, a quella di Villanova.