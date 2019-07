Autostrada A6: chiusure notturne tra gli svincoli di Marene e Fossano

Per poter rimuovere la deviazione autostradale posta nel tratto compreso tra gli svincoli di Marene e Fossano in carreggiata direzione Savona, che ha permesso di completare i lavori di miglioramento sismico dei viadotti Generale Franco Romano Nord e Sabbione, ci saranno alcune chiusure notturne dell’autostrada A6 Torino – Savona, in provincia di Cuneo.

In direzione Savona, la tratta compresa tra gli svincoli di Marene e Fossano, sarà chiusa:

dalle ore 21:00 del 2 luglio 2019 alle ore 06:00 del 3 luglio 2019 ;

del alle ore del ; dalle ore 21:00 del 3 luglio 2019 alle ore 06:00 del 4 luglio 2019 ;

del alle ore del ; dalle ore 21:00 del 4 luglio 2019 alle ore 06:00 del 5 luglio 2019.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Fossano.