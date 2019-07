Piano di interventi sulle strade comunali di Castiglione Tinella

Sono diversi gli interventi che verranno effettuati lungo le strade comunali di Castiglione Tinella.

Si sta attuando in questi giorni un “pacchetto“ di lavori che comprende la posa di nuova tubazione sulla strada comunale del Solito, che corre sotto il nostro paese: intervento necessario per gestire la grande quantità di acqua che provoca problemi in particolare nel tratto iniziale che si collega con via San Carlo; nello stesso appalto, affidato alla ditta Zucca di Santo Stefano Belbo, è compreso il rifacimento di tutti i fossi delle nostre strade comunali ed anche un intervento per sistemare un attraversamento in località Manzotti.

Il costo di questo pacchetto di lavori è di 23.540,00 euro, affrontato grazie a un contributo statale destinato alla sicurezza del patrimonio comunale.

Con un diverso contributo finanziario che ammonta a 40.000,00, questa volta proveniente dalla Regione Piemonte, nei prossimi mesi saranno realizzati dei gabbioni di sostegno alle scarpate in punti critici nelle località Manzotti e Marini, oltre ad alcuni asfalti previsti in quelle zone.

Con un impegno comunale di 48.000,00 euro, proveniente dall’avanzo, sono invece in programma nuovi asfalti in diverse zone del territorio (via Valle Bera, via Rittano, via Valle Francesca, via Cocchi, via Ghiga, via San Giorgio) ed anche del concentrico che non sono state interessate dagli interventi dello scorso anno.