"Grazie prof. Stefania: per la presenza costante, il sorriso rassicurante, l’energia e l’entusiasmo"

Sorpresi e addolorati: è così che abbiamo appreso la notizia della scomparsa della Prof.ssa Stefania Romagnolo, che ad aprile ha accompagnato i nostri figli, suoi alunni della Scuola Media di San Rocco Castagnaretta, alla fase internazionale della First Lego League a Houston, in Texas.

Il repentino peggioramento delle condizioni di salute di Stefania non ci ha consentito di ringraziarla personalmente per quanto ha fatto per i nostri ragazzi. È doveroso e sentito il ‘grazie’ che, tardivamente, vogliamo rivolgerle. Grazie per le nozioni insegnate e condivise, il supporto materiale e logistico, la sua presenza costante, il suo sorriso rassicurante, l’energia e l’entusiasmo con cui ha spronato i ragazzi verso la realizzazione di un sogno. Un sogno che è poi diventato realtà anche grazie a chi, come Stefania, ha sempre creduto in loro.

E adesso che siamo venuti a sapere che, proprio mentre infondeva così tanta grinta e speranza nei suoi allievi stava portando avanti una difficile lotta personale, il messaggio e l’eredità che ha voluto lasciare a tutti noi risultano ancora più chiari.

Grazie Stefania!

I genitori degli alunni del progetto First Lego League