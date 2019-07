Unioni Montane, il sindaco di Marmora risponde al primo cittadino di Rifreddo: "Io nelle Unioni ci credo e ne faccio parte anche se non ne condivido tutte le scelte"

Egregio Direttore,





mi permetto di rubare ancora un pò di spazio per rispondere al Sindaco di Rifreddo ma le prometto che l'epistole finirà qua e se il Sign. Cavallo vorrà contattarmi potrà chiedere in redazione il mio numero di telefono e sarò lieto di parlargli personalmente.

Anch'io francamente non riesco a capire come faccia il Sign. Cesare Cavallo a non comprendere la situazione dei micro comuni.

Sgombriamo il campo dal credere che noi vogliamo la carità dei comuni della basse Valle, non ci serve il loro aiuto finanziario e non è per quello che siamo in un'Unione ed è assolutamente vero che l'Unione non può erogare fondi per spese correnti.

Ma le faccio l'esempio pratico di quello che mi sta accadendo oggi (ndr, ieri) 1° luglio.

Fino a ieri l'ufficio tecnico del mio comune era gestito con un ingegnere assunto dall'Unione e pagato 1000 euro al mese da cinque comuni.

Oggi questo ingegnere ha vinto un concorso e ha lasciato il suo posto; essendo l'Unione in fase di transizione a causa delle recenti elezioni amministrative, non è possibile entro breve la sostituzione e quindi non ho altre soluzioni se non rivolgermi a studi esterni con aumento non indifferente della spesa.

I nostri comuni non hanno bisogno di un ingegnere e un ragioniere per 36 ore alla settimana e quindi il sistema migliore per sopperire alle nostre necessità è quello di approfittare dell'Unione per assumere una professionalità il cui costo verrà ripartito tra i comuni che ne faranno richiesta e in proporzione all'utilizzo, senza alcun aggravio per l'ente Unione e stia pur tranquillo tanto meno per i comuni della bassa valle.

Io nelle Unioni ci credo e ne faccio parte anche se non ne condivido tutte le scelte, ma 40 anni di politica mi hanno insegnato che se voglio dire la mia e cercare di cambiare le cose devo essere all'interno; le polemiche da fuori sono sterili e lasciano il tempo che trovano.

Per quanto riguarda chi mi ha parlato bene dell'Unione Valle Po, non capisco a chi si riferisca soprattutto se intende amministratori della passata Regione che era bene lontana dal colore politico a cui dal 1993 il sottoscritto ha sempre aderito e a volte rappresentato.





Giorgio Reviglio