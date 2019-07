A Ceresole d'Alba la 75^ Commemorazione dei Martiri

Si svolgerà giovedì 18 luglio alle ore 21 presso la chiesa dei Disciplinanti di San Bernardino la commemorazione dei Martiri di Ceresole d'Alba, impiccati nel luglio 1944 da nazi-fascisti.

La serata vedrà la partecipazione del giornalista Rai Gianmario Ricciardi e della corale dei "Crsulin".

Dopo le orazioni ufficiali si deporranno le corone di fiori sotto i balconi dove sono stati impiccati i giovani ragazzi. A seguire lancio dei palloncini con messaggi di pace da parte dei bambini. Poi rinfresco in piazza



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare le famiglie con i bambini e i giovani.



Domenica 21 luglio, alle ore 10.30, si terrà la S. Messa presso la parrocchiale di San Giovanni Battista in suffragio delle vittime.