Al via la Convenzione di Partenariato tra il 2° reggimento alpini e l’I.T.I.S. “Mario Delpozzo” di Cuneo

Il 2° reggimento alpini dell’Esercito ha sottoscritto nei giorni scorsi con l’Istituto Tecnico industriale Statale “Mario Delpozzo” di Cuneo una Convenzione di Partenariato al fine di collaborare a titolo gratuito alle attività di alternanza scuola/lavoro.

Tale attività, intesa esclusivamente come metodologia didattica, costituisce una modalità di realizzazione di corsi utili per i giovani nell’ottica dell’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Nel caso specifico verranno organizzate delle attività didattiche ad hoc che permetteranno al personale del 2° reggimento alpini di poter incrementare ad esempio le proprie conoscenze in ambito tecnico industriale frequentando corsi specifici, e agli studenti dell’Istituto “Delpozzo” di esercitarsi nello sviluppo di programmi informatici e applicativi, sotto supervisione di tutors appartenenti all’I.T.I.S e al Doi.

In concomitanza alla sottoscrizione della Convenzione si è proceduto a formalizzare la concessione, in favore del 2° alpini, di un applicativo realizzato dagli studenti dell’Istituto, che servirà come ulteriore ausilio informatico per le esigenze del reggimento.

Questa convenzione di partenariato ben rappresenta un esempio delle sinergie che continuamente si instaurano tra la Forza Armata e le realtà locali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e degli istituti scolastici.