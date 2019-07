Boves: approvato assestamento di bilancio con un mese di anticipo ed applicato un milione e mezzo di euro di avanzo di amministrazione per nuovi investimenti

Nella seduta di ieri sera, lunedì 1° luglio, il Comune di Boves ha approvato l’assestamento di bilancio, con ben un mese di anticipo sulle disposizioni di legge che impongono l’approvazione entro il 31 luglio.

La Giunta ha quindi potuto applicare un milione e mezzo di avanzo di amministrazione.

“In campagna elettorale avevamo promesso che entro l’estate avremmo fatto una variazione di bilancio di almeno un milione di euro per ultimare il piano asfalti e così abbiamo fatto” dichiara l’assessore al Bilancio Fabio Climaci.

Tra le voci più rilevanti spiccano infatti i 400 mila euro per nuovi asfalti oltre a 15 mila per le strade di montagna, 100 mila euro per l’allestimento del teatro Borelli, 40 mila per interventi straordinari sull’auditorium Santa Croce, 150 mila euro per la realizzazione di nuovi serramenti lato nord del palazzo comunale (70 mila in entrata da un contributo del Governo), 80 mila euro per il rifacimento del tetto del fabbricato del baseball.

“Abbiamo inserito ulteriori 60 mila euro per completare la riqualificazione degli ultimi tre vicoli del ricetto che non erano compresi nel bando delle vie del commercio che è in corso di realizzazione – afferma il vicesindaco Matteo Ravera – oltre a 100 mila euro per la riqualificazione di piazza Borelli.”

Altri importanti investimenti anche sui fabbricati scolastici del concentrico con verifiche antisismiche, pratiche cpi, tinteggiature e insonorizzazione pareti con un impegno di spesa di ben 115 mila euro.

“Gli uffici comunali ora hanno le disponibilità economiche per partire con le progettazioni e nell’autunno partiranno anche gli interventi dopo l’esito degli appalti. Daremo priorità nell’estate ai lavori sulle scuole per ovvie ragioni ma poi in autunno ripartiranno le asfaltature che saranno seguite dal consigliere Alfredo Dalmasso secondo le indicazioni della Giunta”, conclude il sindaco Maurizio Paoletti.