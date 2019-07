Il sindaco di Cherasco Carlo Davico ufficializza le deleghe ad assessori e consiglieri comuncali

"Le deleghe - spiega il primo cittadino - sia agli assessori che ai consiglieri sono state valutate guardando diversi aspetti, dalla rappresentatività del territorio alle specifiche competenze, all'esperienza maturata. Grazie alla capillare presenza sul territorio di consiglieri ed assessori saremo in grado di cogliere problematicità e potenzialità in modo puntuale. Cherasco ha un'estensione molto vasta ed eterogenea pertanto è necessario avere riferimenti precisi in tutto il territorio per poter dare risposte concrete e puntuali".