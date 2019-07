Lagnasco, cordoglio per la morte di Giuliana Sacchetto

Lutto nella comunità di Lagnasco. E’ deceduta ieri, lunedì 1 luglio, all’ospedale di Cuneo stroncata da un male incurabile, Giuliana Sacchetto, 58 anni titolare del B&B “Il Frutteto”, aperto una decina di anni fa.

Grande partecipazione e cordoglio per Giuliana, conosciuta per la bontà d’animo e la disponibilità verso gli altri, socievole e solare, come viene descritta nei numerosi ricordi sui social.

Il rosario sarà recitato questa sera martedì 2 luglio alle 18 al Carle di Cuneo e alle 20 nella parrocchia di Lagnasco. Il funerale è mercoledì 3 luglio, sempre nella chiesa del paese alle 10,30.

Giuliana Sacchetto lascia il figlio Luigi, la mamma Elda, la sorella Domenica e il fratello Mario.