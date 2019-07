Muore a 81 anni Teresa Beccaria, storica commerciante di Cuneo

È morta a 81 anni Teresa Beccaria, storica commerciante di Cuneo. Da qualche mese era ospite alla residenza Mater Amabilis di Cuneo.

Vedova di Antonio Chiapella dal 1987, lascia i figli Pia, Marco e Luca (presidente della Confcommercio provinciale).

Con il marito aveva aperto il negozio di casalinghi in corso Galileo Ferraris, nel lontano 1963.

Tenere le parole del figlio Luca Chiapella su facebook: “Ciao Mamma fai buon viaggio. Sei stata una Guida, un Faro per tutti noi. Con determinazione e tenacia hai saputo conciliare il lavoro in negozio e la tua Famiglia che adoravi! Ci hai insegnato la correttezza, la caparbietà, il rispetto e soprattutto l'onestà. Grazie Mamma per i tuoi insegnamenti. Oggi incontrerai Papà. Ti abbracciamo forte forte! Che la terra ti sia lieve”.