Ovuli di cocaina nel seggiolino dei bimbi: presunto spacciatore arrestato nel Braidese

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bra hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino albanese residente nel Braidese.



I militari erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo per via di una lite tra questi e la moglie. Nel corso dell’intervento, appurato che l’uomo era un assuntore di stupefacenti, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione del domicilio, rinvenendo una trentina di piccoli involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 20 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.



La perquisizione è stata poi estesa all’autoveicolo dell’uomo, dove sono stati trovati, scaltramente nascosti in un seggiolino per bambini, altri 6 involucri e circa 300 euro in contanti.



Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il responsabile, accompagnato in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di stupefacenti al fine di spaccio.



In attesa degli esiti degli esami di laboratorio sulla sostanza sequestrata, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Asti.