Savigliano piange la morte dell’ex assessore Lorenzo Morello

Se n’è andato in silenzio, come si addice ad un uomo riservato qual era, Lorenzo Morello, 71 anni, amministratore di lungo corso, stroncato da un male incurabile. Esponente della sinistra proveniente dal mondo sindacale, prima sui banchi dell’opposizione e poi in maggioranza, era stato il braccio destro del sindaco Sergio Soave, che gli aveva affidato deleghe importanti quali Urbanistica e Lavori Pubblici, fidandosi ciecamente di lui.

Lasciato il ruolo amministrativo, era stato invitato ad assumere la vicepresidenza dell’Ente Manifestazioni, incarico che aveva accettato (ma non cercato) in spirito di servizio com’era solito fare.

Uomo colto, intelligente, preparato e appassionato come pochi amministratori sono, poteva apparire scontroso e riservato, ma sotto la scorza ruvida c’era un soggetto ironico e di grande generosità. Avrebbe potuto ambire a ruoli politico-istituzionali più importanti a livello sovracomunale, ma il suo carattere schivo e il profondo affetto che lo legava alla sua città lo avevano indotto a restare solo e sempre “saviglianese”.

Una stima che anche gli avversari gli hanno dovuto riconoscere in più di un’occasione perché pochi padroneggiavano la materia Urbanistica come lui, che pure non era né laureato né un tecnico del settore. Se oggi Savigliano è quella che è in termini di arredo urbano, di equilibrata crescita edilizia, è in parte anche merito suo. Lascia una figlia e la moglie, Vilma Bressi, consigliera comunale di maggioranza (Pd) con delega alle Pari Opportunità. Domattina, presso i locali della Crusà Neira, alle 9,30 la cerimonia di commiato in forma civile.