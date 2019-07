Scontro tra due auto e un camion in via Cuneo a Mondovì

Incidente questa mattina, martedì 2 luglio, in via Cuneo a Mondovì. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 7,30 davanti alla stazione di servizio Esso.

Coinvolte due auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza dei veicoli e l'equipe medico sanitario per prestare i primi soccorsi. Non si conoscono al momento le condizioni dei coinvolti nel sinistro.

A gestire viabilità e in loco per i rilievi del caso la polizia locale monregalese e i carabinieri.