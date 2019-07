111 luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi proprio scoprire

Langhe, Roero e Monferrato territori vicini ma diversissimi, dal 2014 per l’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità come “paesaggi vitivinicoli del Piemonte”. Un territorio che nella diversità di paesaggi e storie è certo una delle mete internazionali del turismo enogastronomico, ma non solo.

Se ne parlerà venerdì 19 luglio alle ore 18, presso la biblioteca civica di Monforte d’Alba (situata all’interno del Palazzo Martina in piazza Umberto I), attraverso i 111 luoghi ed episodi descritti da Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, torinesi doc e già autori di 111 luoghi di Torino che devi proprio scoprire, moderati da Marina Gaveglio (responsabile dell'Ufficio Turistico).

Vini quasi dimenticati e rilanciati sui mercati mondiali, cibi tipici impossibili da trovare altrove, arte e architettura medioevale e barocca ma anche del Novecento e contemporanea, giardini storici, residenze reali e private visitabili o tuttora abitate, aziende vinicole progettate da archistar, imprenditori innovativi (e talvolta addirittura illuminati), santi sociali, grandi scrittori, partigiani, produttori tipici che sono diventati l’eccellenza nei loro campi, panchine giganti e racchette da tennis... Il sud del Piemonte è tutto questo e tanto altro!

Alessandro Martini (Torino, 1972), storico dell’architettura e giornalista, insegna Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino, cura le sezioni Notizie e Musei di Il Giornale dell ’Arte e collabora regolarmente con e Art Newspaper, La Lettura, Abitare, Living, Corriere Torino.

Maurizio Francesconi (Torino, 1974), storico della moda e giornalista, insegna Storia della Moda e Semiotica della Moda allo IED di Torino. Scrive regolarmente di arte e cultura per La Lettura e Corriere Torino e collabora, tra gli altri, con Living, Abitare, Sportweek. È stato a lungo l’inviato alla settimana della moda di Parigi per Collezioni.