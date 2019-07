Cuneo: 42 nuove assunzioni in comune entro il 2021

E’ stato approvato dalla giunta comunale nella seduta di giovedì 20 giugno, il Piano triennale del fabbisogno del personale.

“È un Piano estremamente ambizioso, il numero di nuovi ingressi è infatti superiore al 10% del personale attualmente in carica- commenta l’assessore con delega al personale Guido Lerda - Si tratta di un’operazione volta a rendere sempre più efficiente il servizio ai cittadini ricordando che il Comune di Cuneo, che rimane sempre al di sotto dei parametri medi per un centro con pari numero di abitanti, ha visto negli ultimi anni diminuire nettamente il numero dei dipendenti in seguito ai blocchi delle assunzioni, situazione che è stata affrontata con impegno, ma che ha comportato anche alcuni disagi nella normale operatività degli uffici”.

Il numero del personale attualmente in servizio a tempo indeterminato in Comune ammonta a 313 (dati a giugno 2019); già nei primi sei mesi dell'anno 8 dipendenti hanno cessato l’attività e altri 14 lo faranno entro la fine del 2019 (di questi 5 con “Quota 100” e 1 con “Opzione Donna”).

Le nuove assunzioni saranno distribuite in modo uniforme su tutti i settori: 7 per la Polizia Municipale di cui 6 agenti e un ufficiale, 1 dirigente per i Lavori Pubblici, 5 laureati categoria D e gli altri inquadrati in categoria C (diplomati).

“Speriamo, con l’indizione di alcuni concorsi, di riuscire a coprire una parte importante delle nuove assunzioni già entro la fine dell’anno” conclude l’assessore Lerda.