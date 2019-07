A Saluzzo il Cinema Italia non chiude per ferie: sarà aperto anche nei mesi estivi

A Saluzzo il Cinema Italia, in piazza Cavour 12, quest’anno non chiude per ferie.

Sarà aperto i mesi di luglio e agosto.

Il gestore AM Multisale comunica inoltre che nei 4 martedì di luglio, il 9, il 16, il 23 e il 30 l’ingresso agli spettacoli serali sarà per tutti a 3 euro.

Tra i titoli più attesi dell’estate: “Fast and Furious - Hobbs & Shaw “ che uscirà l’8 agosto, mentre il 21 agosto sarà nelle sale il “Re Leone”, rifacimento di una delle pellicole più amate di sempre della Walt Disney.

Per info sulla programmazione: www.cinemaitaliasaluzzo.it