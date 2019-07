Bra: al “Craveri” si osserva la luna e si proietta il film “First Man”

L’Associazione “Amici dei Musei” di Bra, in collaborazione con il Museo civico di Storia Naturale “Craveri”, sabato 6 luglio 2019 organizza una serata dedicata al 50° anniversario del primo allunaggio. A partire dalle 21 nel giardino del Museo è in programma l'osservazione astronomica del satellite più grande del sistema solare, mentre alle 21.30 verrà proiettato il film “First man – il primo uomo” diretto da Damien Chazelle (già regista di “La La Land”), storia della missione Apollo 11 della NASA durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna: era il 20 luglio del 1969.



Chazalle, grazie ai suoi primi piani strettissimi stracolmi di pathos, al gusto quasi maniacale dei dettagli, a una messa in scena da kolossal moderno e a una forza affabulatrice di rara intensità, destruttura il mito dell’invincibile astronauta statunitense e lo riassembla in un essere mortale di nome Neil Armstrong. La famiglia, le sue tragedie (la figlia di appena due anni morta di polmonite); gli amici, la loro scomparsa; una moglie, il suo amore, nulla dimentica Neil: il suo bagaglio emotivo diviene sempre più ingombrante mentre veleggia verso l’unico satellite della Terra. Armstrong, l’astronauta-padre-marito-uomo, non affronta solo un viaggio, affronta i suoi fantasmi e il dolore dei legami familiari tragicamente spezzati, dandogli, molto probabilmente, una disperata marcia in più.



L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Maggiori informazioni contattando il museo “Craveri (tel. 0172.412010 – craveri@comune.bra.cn.it) o sulla pagina Facebook “Musei di Bra”