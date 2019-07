"Luci e ombre" è la mostra di Carlo Giuliano inaugurata a palazzo Salmatoris a Cherasco

Cinzia Tesio , curatrice dell'esposizione, ha tracciato il profilo del maestro che è "un amico di Cherasco", avendo anche collaborato a diverse iniziative che si sono svolte in passato in città. Torinese di nascita, dal 1992 al 2005 direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, titolare del corso di Scenotecnica, Illuminotecnica e Architettura presso l'Istituto di Scenografia dell'accademia, già direttore tecnico e degli allestimenti scenici al Teatro Stabile di Torino, vanta un curriculum di tutto rispetto nel campo accademico.

Altrettanto come pittore e incisore: ha esposto in numerose mostre e installazioni pubbliche in tutta Italia. La sua attività principe resta la scenografia, nella quale ha esordito nel 1965 con lo spettacolo "Teatro 1", lavorando poi con artisti del calibro di Luca Ronconi, Ugo Gregorietti, Moravia, Mario Missiroli, Susan Sontar e molti altri.