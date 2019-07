Musica e circo in una casa di riposo di Fossano: replica di Sonata per Tubi che ha debuttato al Mirabilia

Si è tenuto ieri presso la casa di riposo Opera Pia Sant’Anna di Fossano il nuovo spettacolo della compagnia Nando e Maila Sonata per Tubi. Oltre agli anziani della struttura hanno potuto assistere anche gli ospiti della Casa per Anziani Mons. Craveri Oggero. Lo spettacolo Sonata per Tubi ha debuttato venerdì al festival Mirabilia, ma la compagnia negli ultimi anni ha già portato i propri spettacoli nelle case di riposo, da Kalinka a Sconcerto d’amore.