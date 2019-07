Nove appuntamenti nel mese di luglio con "Notturni nelle Rocche"

Per proseguire: venerdì 5 luglio alle ore 21 in frazione San Rocco di Montaldo Roero con la passeggiata naturalistica con approfondimento “Estetica ed arte nella natura”, a cura di Elisa Arecco, guida naturalistica dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. Iscrizioni alle ore 20.45 presso la piazza della chiesa di frazione San Rocco di Montaldo Roero.

Martedì 9 luglio alle ore 21 a Govone con la passeggiata naturalistica con animazione teatrale “La strada verso casa” con la Compagnia Teatro di TELA. Iscrizioni alle ore 20.45 in piazza Roma davanti al Castello.

Venerdì 12 luglio alle ore 21 Castellinaldo con la passeggiata naturalistica con spettacolo teatrale “Dal Roero a New Orleans” a cura della Compagnia teatrale Macramè.Iscrizioni alle ore 20.45 in piazza Aie.

Martedì 16 luglio alle ore 21 a Vezza d'Alba con la passeggiata naturalistica con approfondimento “Regalo regale: un presente per le nozze del conte Enrico Roero e damigella Rosalia, 1816-1823” a cura di Cristina Quaranta. Iscrizioni alle ore 20.45 in piazza San Martino davanti al museo naturalistico. Partenza alle ore 21.

Venerdì 19 luglio alle ore 21 in frazione S.Antobio di Monticello d'Alba con la passeggiata naturalistica con visita guidata agli “Affreschi proto-romanici di San Ponzio” a cura dei volontari per l’arte. Iscrizioni alle ore 20.45 in frazione S.Antonio, parcheggio adiacente al Bar Colli.