Si comunica che in data 24 giugno è stato ripristinato il peso pubblico in Via Sottana a Verzuolo.

Per utilizzare il peso bisogna seguire i passaggi indicati sul display: inserire la moneta (costo di 2 euro), salire con il carico da pesare, sul display compare il peso e aspettare il tagliando rilasciato dal macchinario.

È importante accompagnare verso il basso il tagliando di ricevuta fino alla fine della stampa prima di strapparlo.