Saluzzo, con “The most beautiful day” parte la rassegna del cinema all’aperto

Parte da via Barge, domani mercoledì 3 luglio, la rassegna di Cinema all’aperto itinerante nei quartieri della città e a Castellar.

Primo film in programma "The most beautiful day" storia del pianista Andy ricoverato in clinica per una fibrosi polmonare in attesa del donatore che decide con il compagno di stanza, segnato anche luinda una diagnosi infausta,di lasciare la Germania per andare in Africa e vivere prima di morire, il giorno più bello.

La proiezione avrà inizio tra le 21.15/21.30. La visione è gratuita e non si svolgerà in caso di maltempo.

Informazioni sulla programmazione completa: www.fondazionebertoni.it

Il prossimo appuntamento è mercoledì 10 luglio al centro sportivo di Maria Ausiliatrice con il film "Copperman" commedia italiana per tutta la famiglia, un film fresco e genuino che sa guardare attraverso gli occhi di un uomo che non è mai cresciuto.

Dalle 20 il debutto di Pluf! Gioca con le terre del Monviso, animazioni di piazza condotte da operatori de La Fabbrica dei Suoni, attività gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno di svolgimento, al numero 0175.576294.