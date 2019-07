"Sì di Venere - Teatri d'Estate": a Busca la rassegna porta spettacoli di teatro, danza, circo e magia

Venerdì 12 luglio partirà la quinta edizione della rassegna estiva "Sì di Venere - Teatri d'Estate" che animerà la piazza della Rossa di Busca con quattro appuntamenti a ingresso libero a base di storie, acrobazie, musica dal vivo e magia.

Venerdì 12 luglio alle ore 21.30 in programma "Rock the boat" con Silvia Scanta. Rock The Boat significa “romper l’equilibrio”, ma di che cosa? Magari quello di una serata, mentre cammini tranquillo e inciampi in una ragazza che ha la pretesa di camminare su una corda e all’improvviso quello che stavi per fare te lo scordi. Trenta minuti di One Woman Show tra una corda molle e assurde danze acrobatiche su oggetti e persone, in un turbinio di canti e corti circuiti.

Venerdì 19 luglio alle ore 21.30 Cadute dalle Nuvole presenta "Aria", spettacolo che racconta, in chiave simbolica, l'incontro di due ragazze che si ritrovano a condividere uno spazio e un momento fugace. Attraverso i gesti danzati e impressionanti evoluzioni circensi, le performers entrano pian piano in contatto tra loro, dando vita a uno spettacolo di forte impatto tecnico e emotivo, che lascerà al pubblico sensazioni leggere, come l'aria.

Venerdì 26 luglio alle ore 21.30 porta in scena "Porto di terra". La band Brigata Balon suona musica tradizionale italiana, proponendo assieme a cantautori immortali come De Andrè, De Gregori, Gianmaria Testa, Giorgio Gaber e tanti altri, una scaletta folta e divertente in grado di trasformare l’esperienza del concerto in una serata coinvolgente.