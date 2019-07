Saluzzo, il via al Festival Occit’Amo: Carmen Consoli special guest

Si scaldano i motori per Occit’amo 2019, il festival delle Terre del Monviso, una grande festa diffusa che dal 4 luglio al 15 agosto si svolgerà tra le Valli Stura, Maira, Po e Infernotto, tra le Valli Varaita, Grana e la Pianura del Saluzzese con incursioni oltralpe.

In scena oltre 20 gruppi musicali provenienti da tutta Italia e Francia, artisti e scrittori. A curare la direzione artistica della kermesse è sempre Sergio Berardo, musicista e anima dei Lou Dalfin, il gruppo che da anni fa “ballare occitano” nel mondo.

Il via lo dà giovedì 4 luglio alle 21, nei giardini della Scuola APM ( via dell’Annunziata 1) "Ma con gran pena le reca giù" spettacolo di narrazione e teatro di figura con musica dal vivo della Compagnia Il Melarancio con Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e Gaia Marlino, su testo e regia di Basilotta.

Uno spettacolo della rassegna per bambini e famiglie che si inserisce nel Progetto Pluf!.

Special guest di Occit’Amo 2019, alla quinta edizione promosso da Terres Monviso e organizzato dalla Fondazione Bertoni, sarà Carmen Consoli, che lunedì 8 luglio alle 21 salirà sul palco alla ex caserma Musso accompagnata da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria. Ingresso unico: euro 22 + prevendita. Prevendite circuito TicketOne - https://bit.ly/2KhDQts Prevendite circuito PiemonteTicket. Vendita diretta presso gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, IAT Città di Saluzzo e Filatoio di Caraglio. Info su www.occitamofestival.it.

Da questa tappa prende avvio un programma di sei settimane che coinvolgerà il territorio transalpino e che si chiuderà il 15 agosto con l’ormai attesissimo Ferragosto occitano e il concerto di Lou Dalfin a Castelmagno.

Protagonisti assoluti saranno la musica e la cultura occitana, declinate in diverse forme d'arte che vanno dalla danza alla rappresentazione canora e corale, fino al cinema e alla parola, legate tra loro da un vincolo strettissimo con il patrimonio paesaggistico e artistico locale: i sentieri e le malghe, i colli e le vette, le chiese e le cappelle, i conventi e siti storici e architettonici di pregio diventano palco naturale della kermesse.

Il Festival conferma la vocazione di meta turistica e culturale dedicando a ogni vallata coinvolta nel programma un intero weekend: per far vivere il territorio a 360 gradi, affiancando ai grandi appuntamenti musicali passeggiate e tour in bicicletta fino ai rifugi, percorsi enogastronomici, incontri con i produttori locali, appuntamenti e festa popolare.

Occit’amo è arricchito da collaborazioni con importanti Festival italiani e francesi che raccontano la montagna e la tradizione, come anche attraverso la presenza di Provenza e Lengua Doc, proiezione di un arco latino dove sono emigrate molte delle genti dei territori coinvolti, e anche grazie alla presenza di grandi ospiti.

Il programma completo e info su www.occitamofestival.it