AIP e Stark di Barge al “Giro Rosa Iccrea” a fianco di BePink, squadra professionistica di ciclismo femminile

BePink e AIP/Stark rinnovano la partnership iniziata proficuamente nel 2018, con le due aziende cuneesi di porte che continueranno a sostenere la formazione lombarda di ciclismo professionistico anche in questa seconda parte di 2019. Come già era stato dodici mesi fa, il marchio AIP/Stark sarà impresso sulla livrea che le ragazze della squadra diretta dal Team Manager Walter Zini indosseranno al Giro Rosa Iccrea, il Giro d’Italia internazionale femminile, che scatterà venerdì 5 luglio da Cassano Spinola (Al) per concludersi a Udine domenica 14 luglio, al termine di 10 frazioni e 920 km complessivi.

“Anche quest’anno con le nostre aziende AIP e Stark siamo a fianco del team BePink – sottolinea Marco Grussu , responsabile Marketing di AIP e Stark –. Questa sponsorizzazione da un lato ci permette di consolidarci tra i partner di una disciplina con milioni di praticanti e appassionati in tutta Italia e, dall’altro, vista l’importanza delle competizioni a cui partecipa il team in rosa, ci consente di avere una buona visibilità a livello nazionale. Siamo certi che insieme taglieremo importanti traguardi”.

“Siamo orgogliosi e molto felici che AIP e Stark abbiano deciso di rinnovarci la loro fiducia e di continuare a supportare la nostra squadra – ha commentato il Team Manager Walter Zini -. Sarà un onore poter portare al Giro Rosa il loro brand, in particolar modo sulle strade del Piemonte. Affrontare l’inizio di questa bellissima sfida con il supporto di un partner piemontese ci darà, sicuramente, una marcia in più. Insieme siamo già riusciti a toglierci delle belle soddisfazioni e ci auguriamo di poter festeggiare altri importanti risultati”.

La corsa a tappe più rinomata del calendario internazionale, che vedrà al via le migliori cicliste del mondo, in questa edizione avrà una Grande Partenza tutta piemontese, con un trittico che si aprirà con una cronometro a squadre: 18 km che, da Spinola (Al), approderanno a Castellania (Al), città che cento anni fa – il 15 settembre 1919 – diede i natali a Fausto Coppi. Sabato 6 luglio, poi, la carovana si sposterà nel torinese per la Viù-Viù di 78,3 km e domenica 7 luglio, invece, verranno affrontati i 104,1 km della Sagliano Micca (Bi)-Piedicavallo (Bi).

A Barge da 39 anni nascono le porte per interni firmate AIP: prodotti autentici e sempre al passo con i tempi, che ogni giorno vengono realizzati per andare ad arricchire di sostanza, classe e design le abitazioni di tutta Italia. L’obiettivo che da sempre guida, non solo lo sviluppo aziendale, ma soprattutto ogni fase del processo produttivo è quello di realizzare porte che durino nel tempo. Ciò è reso possibile grazie alla passione per la qualità, all’esperienza acquisita sul campo e alla professionalità e competenza degli addetti che operano in azienda.

Dal 1994, sempre a Barge, è attiva la Stark specializzata nella produzione di porte blindate al 100% Made in Italy. Su una superficie di circa 15mila mq, Stark realizza con cura svariati modelli di blindati grazie all’ausilio di macchinari all’avanguardia e all’alta professionalità della forza lavoro. Nascono, così, prodotti “su misura” e totalmente certificati: antieffrazione (Classi 4, 3 e 2), isolamento acustico, isolamento termico, tenuta aria, acqua e vento, ma non solo. All’affidabilità tecnica delle sue realizzazioni e di ogni componente, Stark abbina un’attenzione costante alle più recenti evoluzioni del design, per fornire soluzioni adatte ad ogni tipo di ambiente residenziale o professionale.