Borgo San Dalmazzo: tutto pronto per la mostra "Tra gesto e geometrie"

In occasione dei venerdì sera organizzati dal Comune di Borgo San Dalmazzo, l’Art Gallery La Luna presenta la mostra: “Tra gesto e geometrie”.

L’esposizione verrà inaugurata venerdì 5 luglio e resterà visitabile fino a domenica 21 luglio.

La rassegna collettiva, include opere di grandi maestri del 900 come Munari, Mondino, Simondo, Gorza, Zappettini, Morandini e di artisti contemporanei come Silvio Rosso, Anna Valla. L’idea è quella di mettere a confronto il gesto prorompente di alcuni artisti come Gorza, Simondo, Rosso, Valla con le geometrie ordinate e uniche di Munari, Zappettini e Morandini.

Per informazioni: Art Gallery La Luna, Via Roma 92, Borgo San Dalmazzo, 3397108501

info@artgallerylaluna.com

Orari: venerdì 12 luglio dalle 21 – 23.30, sabato dalle 10.30 – 13/16 – 19, domenica 10.30 – 12.30